أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 19-6-2022

الاقتصاد
الدواجن- أرشيفية
الدواجن- أرشيفية
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استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم، الأحد 19-6-2022 وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، حيث وصل سعرها للمستهلك إلى نحو 42 جنيها.


أسعار الدواجن اليوم

 

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 32  و38 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و40 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 22 و23 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 34 و35 جنيها للكيلو.

 


أسعار البيض اليوم

 

وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 50 53 جنيه للكرتونة، والبيض الأحمر بين 52 و55 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 54 و58 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم

 

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 11.75 و12 جنيها، والكتكوت "ساسو" بين 6 و6.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.

 

تحقيق الاكتفاء الذاتي

 

قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر تشهد نقلة نوعية في  كافة المجالات، خاصة في ملف الإنتاج الحيواني.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد «ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا انعكس على مصر، خاصة في ظل استيراد ما يقرب من 50% من اللحوم».

وأشار  إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وتقترب من تحقيق اكتفاء الأسماك بنسبة 80%، معقبًا: "الدولة تبذل جهودا كبيرة لإيقاف عملية ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية".

 

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