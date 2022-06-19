"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 3677 قطعة أرض بـ10 مدن جديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تطرح وزارة الإسكان اليوم الأحد، كراسات شروط حجز 3677 قطعة أرض بنحو 10 مدن جديدة، وذلك على موقع بنك التعمير والإسكان، وذلك بنظام أسبقية الحجز.

 

من جانبه قال المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز ( online ) من خلال موقع الحجز الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط www.hdb-reservation.com، لافتًا إلى أن شـروط الـطـرح وأسلوب الحجز والمـواقـع والمـساحات والأسعار وأسلـوب الـسـداد ستكون متاحة على الموقع الإلـكـتـرونـى اعـتـبـارًا من اليوم الأحـد الموافق 19/6/2022.

 

وأوضح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم طرح قطع أراضى الإسكان المتوسط " محور الأراضى " بعدد 1760 قطعة بمدن (المنيا الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة - أسيوط الجديدة - بنى سويف الجديدة).

 

وقال: تم طرح قطع أراضـى الإسكان المتميز بعدد 1740 قطعة أرض بمدن ( المنيا الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر الجديدة " غرب أسيوط " - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة).

 

وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أنه تم طرح قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزًا بعدد 177 قطعة بمدن (أسـوان الجديدة - سـوهـاج الجـديـدة - بنى سويف الجديدة - أسيوط الجديدة - المنيا الجديدة).

 

 

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