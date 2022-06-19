التخطيط: 8 مليارات جنيه حجم مشروعات حياة كريمة في الصحة
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يحظى قطاع الصحة بأولوية كبيرة، ضمن أهم التدخلات التي يتم تنفيذها، في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث وجهت وزارة التخطيط ما يزيد عن 8 مليارات جنيه، لتنفيذ مشروعات القطاع الصحي ضمن مُبادرة "حياة كريمة" خلال العام المالى 21/2022.
1- يتم حاليًا إنشاء وتطوير 1105 وحدات رعاية صحية (حسب معايير منظومة التأمين الصحي الشامل).
2- إنشاء وتطوير 24 مستشفى مركزي.
3- تنفيذ وتطوير 369 وحدة إسعاف.
4- تم توريد 400 سيارة إسعاف لخدمة أهالي 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن.
5- خلال العام المالي 21/2022 (فقط) تم صرف ما يزيد عن 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات القطاع الصحي ضمن مُبادرة "حياة كريمة".