أسعار الخضروات اليوم الأحد 19-6-2022 في سوق العبور

الاقتصاد
الخضراوات- ارشيفية
الخضراوات- ارشيفية
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استقرت أسعار الخضروات فى سوق العبواليوم الأحد 19 -6-2022، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 و3.5 جنيه للكيلو بالجملة، والبطاطس 2 إلى 3.25 جنيه والبصل 1 إلى 2.5 جنيه والكوسة 3 إلى 3.5 جنيه.

 

 اسعار الخضراوات اليوم 

 

وسجل سعر كيلو الفاصوليا 5 إلى 6 جنيهات، والجزر من 1.5 إلى 3 جنيهات، والباذنجان البلدى 2 إلى 3.5 جنيه، والرومى 2 إلى 3 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 2 إلى 3 جنيه والفلفل الرومى البلدى 3.5 إلى 5 جنيهات والفلفل الرومى الصوب 3 إلى 4 جنيهات والفلفل الحامى 3 إلى 5 جنيهات.

 

اسعار الخضار في سوق العبور

 

وبلغ سعر الفلفل الألوان 3 إلى 7 جنيهات فى سوق الجملة، والملوخية من 3 إلى 5.5 جنيه والخيار الصوب 3.5 إلى 5 جنيهات والخيار البلدى من 3.5 إلى 4.5 جنيه، والقلقاس من 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات والثوم 7 إلى 11 جنيهات واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.

 

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