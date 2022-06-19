سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022 في جمهورية مصر العربية

يعتبر سعر الذهب من الأمور التي يزيد البحث عنها بشك يومي في جمهورية مصر العربية، نظرا لأهمية ذلك المعدن النفيس.

وسجل سعر الذهب في مصر اليوم الأحد الموافق الـ19 من يونيو 2022، انخفاضا ملحوظا، عقب ارتفاع تم تسجيله يوم الجمعة الماضي

وعانى سعر الذهب محليا وعالميا من التوترات التي يشهدها العالم، حيث ارتفعت بشكل جنوني، متأثرة بالأزمة الروسية الأوكرانية، قبل أن تعادو الانخفاض مجددا.

وتأثر سعر الذهب في الدولة بعدما أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارا برفع سعر الفائدة إلى 75 نقطة للمرة الأولى منذ 1994 حيث شهد اضطرابا كما بقية السلع والمنتجات.

سعر الذهب في مصر شهد اضطرابا عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة لـ 75 نقطة للمرة الأولى منذ عام 1994، حيث أصبح نطاق الفائدة بين 1.50-1.75%.



وننشر لقرائنا عبر بوابة الفجر سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022 في مصر بالسطور التالية:

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا ومبيعا في جمهورية مصر العربية اليوم الأحد 1000 جنيها.

سعر الذهب عيار 24



وبلغ سعر الذهب عيار 24 قرابة الـ1145، وهو العيار الذي يزيد انتشاره في المدن الساحلية.

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 لـ840 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

كما سعر الجنيه الذهب 8020 جنيها.

