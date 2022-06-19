دينا الشربيني تتصدر التريند وتخطف الأنظار بلوك جديد

تصدرت الفنانة دينا الشربيني تريند جوجل من جديد، حيث سبق وتصدرت التريند رمضان الماضي بعد حلولها ضيفة في برنامج حبر سري وتصريحاتها الجريئة.

وتحرص الفنانة دينا الشربيني دائما على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر إنستجرام جلسات التصوير التي خضعت لها مؤخرا.

دينا الشربيني تخطف الانظار في احدث ظهور له

ولفتت دينا الشربيني الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام بلوك جديد يبرز ملامح وجهها الجميل، ولاقت إعجاب متابعيها.

دينا الشربيني تشارك متابعيها صور جديدة

وشاركت دينا الشربيني محبيها بأحدث إطلالتها، حيث شاركتهم مجموعة من الصور الجديدة لها، وتلقت بنيولوك جديد من الملابس والميكب وتسريحة الشعر.

إطلالة دينا الشربيني الجديدة

وحرصت دينا الشربيني على ارتداء توب فضي مع جاكت أسود وبنطال أسود بشرائط عند منطقة البطن، كما اعتمدت على مكياج بألوان النود، وشعر ذهبي طويل حيث لاقت هذه الإطلالة على إعجاب متابعيها.

فتى أحلام دينا الشربيني

وعن فتى أحلام دينا االشربيني أكدت أنه يكون شخص حنون ولا يحب النكد، وفهي من الشخصيات التي تعشق خفة الدم.

آخر أعمال دينا الشربيني

انتهت دينا لشربيني من فيلم "يوم 13" ويتم الترويج له من خلال طرح الإعلان التشويقي له على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة.

كما سيتم قريبا عرض مسلسل " أخر دور" المكون من 12 حلقة على إحدى المنصات الرقمية ويشارك في بطولته أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.