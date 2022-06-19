ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19-6-2022

الاقتصاد
الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية
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شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية ارتفاعا بنحو 3 جنيهات، رغم الإجازة الأسبوعية وتوقف التداول على الذهب في البورصات العالمية، وجاءت الأسعار كما يلي:

 

أسعار الذهب اليوم:


عيار 18 يسجل 863 جنيها.

عيار 21 يسجل 1006 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1149 جنيها.

الجنيه الذهب 8046 جنيها.

أونصة الذهب 1847 دولار.


وانخفض سعر الذهب عالميًا بختام تداولات الأسبوع يوم الجمعة 17 يونيو 2022، بفعل تأثير ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية على الطلب على المعدن النفيس المسعر بالعملة الأميركية، وتتجه الأسعار لأكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف مايو 2022.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1846.33 دولار للأونصة، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1849 دولارًا.وخسر الذهب نحو 1.3% في تعاملات متقلبة خلال الأسبوع، بعد أن بدأه بالقرب من ذروة شهر قبل أن يهبط لأدنى مستوى في 4 أسابيع.

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