خطوة بخطوة.. تعرف على الطريقة الصحيحة لذبح الأضحية

تقدم بوابة الفجر في السطور التالية الطريقة الصحيحة لذبح الأضحية خطوة بخطوة، وخاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك



الطريقة الصحيحة لذبح الأضحية

- قبل الذبح يجب أن تكون الحيوانات صائمة لمدة 12 ساعة، مع توفير الماء للحيوان لتسهيل عملية السلخ.

- أن يكون السكين حاد ومناسب للذبج ويجب تجهيزة قبلها.

- يجب عدم إجهاد الخروف قبل الذبح، وعدم جر الحيوان على الأرض إلى مكان الذبح، ولا يتم شحذ السكين أمام الحيوان، ويتم الذبح بمجرد السيطرة عليه.

- عند ذبح الحيوان يُوضع الخروف على الجانب الأيسر متجهًا نحو القبلة مع عدم تقييد الخروف أثناء وبعد الذبح.

-القيام بالمرور بالسكين على الرقبة أسفل الرأس أفقيًا وقطع الأوردة (الحلقوم والمرئ والوجدين)، وذلك مع التسمية فذكر "اسم الله" عند الذبح تكسب الذابح والمذبوح سكينة وطمأنينة.

- يترك الدم ينزف ولا يتم فصل الرأس وقطع الأعصاب، إلا بعد أن يُنزف تمامًا وتُخرج روحه كليةً.

-ويبدأ السلخ بعد الذبح مباشرة، وذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف "إنّ الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته".

-تنقسم الذبيحة إلى ثلاثة أجزاء (منطقة الفخذ - المنطقة الوسطى بين الكتف والفخذ - منطقة الكتف).

-يُنصح في حال عدم الاستهلاك الفوري للحوم أن توضع في رفوف الثلاجة لمدة 24 ساعة، لأن ذلك يساعد على تكسير أنسجة اللحوم ليصبح مذاقها أفضل.

-وعند حفظها بالثلاجة يجب غسلها قبل حفظها بالفريزر، وعند استخدامها مرة ثانية توضع كما هي في أواني الطهي، ولا يفضل غسلها مرة أخرى حتى لا تفقد قيمتها الغذائية من بروتين ومعادن.