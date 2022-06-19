الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان يرتفع 19% بنهاية الربع الأول



شهدت عُمان زيادة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 19 بالمائة.

وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان 17.94 مليار ريال، بنهاية الربع الأول من العام، وفق المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، مقارنة بنحو 15.7 مليار ريال الربع الأول من عام 2021.

وأشارت الإحصائيات الصادرة إلى أن حجم التدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 2.87 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح المركز أن المملكة المتحدة جاءت في صدارة الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان باستثمارات إجمالية بلغت قيمتها 8.495 مليار ريال، وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.666 مليار ريال، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.23 مليار ريال.

وكان لقطاع استخراج النفط والغاز النسبة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 11.807 مليار ريال في الربع الأول من العام، بنمو 21.8 بالمائة على أساس سنوي، وتلاه الصناعات التحويلية باستثمارات قيمتها 1.6 مليار ريال بانخفاض 5.6 بالمائة، وقطاع الوساطة المالية بقيمة 1.458 مليار ريال.