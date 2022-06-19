ارتفاع الحرارة.. تفاصيل طقس أول أيام الثانوية العامة

يبحث العديد من الطلاب والطالبات عن حالة الطقس وتفاصيل الطقس أول أيام امتحانات الثانوية العامة المقرر إنطلاقها غدا.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية تفاصيل طقس أول أيام الثانوية العامة، وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى

طقس حار نهارا على الوجه البحري

طقس حار نهارا على السواحل الشرقية

طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية

طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد

طقس معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس لطيف على السواحل الشمالية.



درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين 20 يونيو، أول أيام امتحانات الثانوية العامة، كما يلي:



القاهرة والوجه البحري العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة



السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة



جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 27 درجة



شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة



جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 27 درجة



جدول امتحانات الثانوية العامة

وتنطلق غدا الاثنين امتحانات الثانوية العامة 2022، بالمواد غير المضافة للمجموع حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، موزعين على 2089 لجنة سير على مستوى الجمهورية.



وتبدأ الامتحانات في المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.