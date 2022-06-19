توقيت مباراة الأهلى والزمالك اليوم في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي على موعد مع مباراة الأهلى والزمالك قمة الكرة المصرية والعربية، التي تلقى اهتمامًا إعلاميا كبيرا، نظرا لعراقة الفريقين وتاريخهما الكبير، وقوة هذا الديربي.

وترصد بوابة الفجر لقرائها ومتابعيها الكرام توقيت مباراة الأهلى والزمالك اليوم وتفاصيل اللقاء في السطور التالية:

توقيت مباراة الأهلى والزمالك

وتنطلق مباراة الأهلى والزمالك ضمن مباريات الجولة الـ20 والمؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، اليوم الأحد، في تمام الـ8 مساء، على ملعب "الأهلي وي السلام".

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

ومن المقرر نقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس صاحبة ومالكة البث الحصري لمباريات الدوري الممتاز في تمام الـ8 مساء ويسبقها أستوديو تحليلي يجمع ألمع نجوم الكرة والعربية.

حكم لقاء الأهلى والزمالك

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة مباراة الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز اليوم ضمن المباريات المؤجلة.

ترتيب الدوري قبل مباراة الأهلى والزمالك

يدخل الفارس الأبيض مباراة الأهلى والزمالك وهو متصدر لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة بعدما خاض 20 جولة، حقق خلالها الفوز في 14 مباراة وتعادل مباراتين وخسر 4 مواجهات، بينما يحل الأهلي ثالثا بـ40 نقطة من 17 لقاء، فاز فيها في 12 وتعادل 4 وتلقى هزيمة وحيدة.



