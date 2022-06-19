تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

ننشر لكم في السطور التالية، جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، حيث ينطلق ماراثون الاختبارات، غدا الاثنين 20 يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع.

جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدي الطلاب يوم 21 اختبار مادتي الاقتصاد والاحصاء ويحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

تبدأ الامتحانات في المواد الدراسية الأساسية الجدول التالي:

جدول امتحانات الثانوية العامة الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية

جدول امتحانات الثانوية العامة الثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

جدول امتحانات الثانوية العامة الأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية

جدول امتحانات الثانوية العامة الثلاثاء 5 يوليو الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة الخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 14 يوليو بمادتي الفيزياء والتاريخ

جدول امتحانات الثانوية العامة الأحد 17 يوليو يؤدي الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع

جدول امتحانات الثانوية العامة يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية

جدول امتحانات الثانوية العامة21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.



موعد عيد الإضحى المبارك

ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس.