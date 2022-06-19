موعد مباراة الأهلى والزمالك الليلة والقناة الناقلة

يستعد فريق الأهلي لمواجهة فريق الزمالك الليلة، ضمن منافسات الجولة الـ20 للدوري الممتاز، حيث يستضيف النادي الاهلي نظره الزمالك على استاد الأهلي والسلام.

موعد مباراة الأهلي والزمالك الليلة

من المنتظر أن يستضيف أستاد الأهلى والسلام، في الثامنة مساء اليوم الأحد، للمرة الأولى، الأهلي وضيفه الزمالك، والمؤجل عن الجولة الـ20 للدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وعن القناة الناقلة لمبراة الاهلي والزمالك، من المنتظر أن تذاع القناة على قناة أون تايم سبورتس اليوم الأحد، في الدوري المصري.

جدول ترتيب الأهلى والزمالك

ويعتلى الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 20 هدفا، وفي المقابل يحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل في أربعة مواجهات وخسر مباراة وحيدة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 12.