عيد الأضحى 2022.. شروط الحصول على تصريح لإقامة شوادر بيع الأضحية

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بوابة الفجر
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ننشر لكم في السطور التالية شروط الحصول على تصريح لإقامة شوادر بيع الأضحية، بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الأضحى 2022.

 

أعلنت محافظة الجيزة حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وذلك بناء على قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومن هنا ننشر لكم شروط الحصول على تصريح لإقامة الشوادر وعقوبة المخالف.
 

شروط الحصول على تصريح لإقامة شوادر بيع الأضحية 
وعن شروط الحصول على تصريح لإقامة شوادر بيع الأضحية، تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية ضمن الخدمات التي تقدمها لمتابعيها الكرام في السطور التالية ما يلي:

ممنوع إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق.


يمكن إقامتها داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة.


تحصيل 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء لأصله.


قرار المنع يهدف إلى تلافي المخلفات التي تنتج عن إقامة الشوادر بالمواقع غير المخصصة لها.


القرار والغرامات تطبق على الجمعيات أيضا.


فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد.


تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.

 

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات

أكدت الحسابات الفلكية أنه من المقرر أن يبدأ شهر ذي الحجة يوم الخميس 30 يونيو/ حزيران 2022، على أن يكون الوقوف على جبل عرفة يوم 8 يوليو/ تمّوز، ويوم عيد الأضحي يوم 9 يوليو/ تموّز 2022م.

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