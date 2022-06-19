مفاجآت بالجملة.. التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في القمة 124

يبحث جميع محبي وعشاق الكرة المحلية في مصر وجميع الدول العربية، خلال الساعات القليلة الماضية، عن التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في القمة 124 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسيطر الغموض على التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في القمة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي مباراة القمة في الدوري المصري بين الأهلي والزمالك والتي تعد الدربي العربي والأفريقي الأشهر بين كل الأندية العربية والأفريقية ضمن منافسات الجولة رقم 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2021 / 2022 ويحتضنها ملعب استاد «الأهلي we السلام» في مدينة السلام بالعاصمة المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري

تنطلق مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم في الدوري اليوم الأحد 19 يونيو الساعة الثامنة مساء 8:00 بتوقيت القاهرة الموافق الساعة 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الموافق 10:00 مساء بتوقيت أبوظبي.

كانت مباراة قمة الدور الأول بين الأهلي والزمالك قد انتهت بفوز كبير لأبناء القلعة الحمراء بنتيجة 5-3، وكان يقود الفريق الأحمر وقتها المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني قبل أن يرحل في الأسبوع الماضي.

يدخل الأهلي مباراة الليلة وفي جعبته 40 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري ويملك الفريق 3 مباريات مؤجلة، أما فريق الزمالك فيتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة وليس له مباريات مؤجلة.

ويدير مباراة الأهلي والزمالك اليوم في قمة الدوري المصري طاقم تحكيم مكون من: خوسيه لويس مونويرا مونتيرو، ويعاونه الثنائي: إينيجو برييتو لوبيز دو سيران ودييجو باربيرو سيفي، بينما حكم تقنية الفيديو «الفار» هو: خوسيه لويس جونزاليس.

وسيطرت حالة من الحماس الشديد على لاعبي الأهلي قبل مباراة الليلة فيما يعاني الزمالك من الكثير من الغيابات على رأسها النجم طارق حامد.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك اليوم في الدوري

وينتظر أن يخوض سامي قمصان المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي مباراة الزمالك بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

في خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وأحمد عبدالقادر.

في خط الهجوم: حسين الشحات ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي اليوم في الدوري

من المتوقع أن يخوض فيريرا مدرب الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: محمد عبدالشافي ومحمود الونش ومحمد عبدالغني.

في خط الوسط: عبدالله جمعة وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا وسيد عبدالله «نيمار».

في خط الهجوم: أشرف بن شرقي وعمر السعيد وأحمد سيد زيزو.