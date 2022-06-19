تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

ننشر لكم في السطور التالية، المباريات التي تقام اليوم الأحد 19 - 6 - 2022، حيث تنطلق العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم الليلة.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الاهلي والزمالك

يستعد فريق الأهلي لمواجهة فريق الزمالك الليلة، ضمن منافسات الجولة الـ20 للدوري الممتاز، حيث يستضيف النادي الاهلي نظره الزمالك على استاد الأهلي والسلام.

موعد مباراة الأهلي والزمالك الليلة

من المنتظر أن يستضيف أستاد الأهلى والسلام، في الثامنة مساء اليوم الأحد، للمرة الأولى، الأهلي وضيفه الزمالك، والمؤجل عن الجولة الـ20 للدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وعن القناة الناقلة لمبراة الاهلي والزمالك، من المنتظر أن تذاع القناة على قناة أون تايم سبورتس اليوم الأحد، في الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري المغربي

حسنية أغادير ضد المغرب الفاسي

تنطلق مبارة حسنية أغادير ضد المغرب الفاسي في تمام الساعة 6 مساء

أولمبيك آسفي ضد الجيش الملكي

تنطلق مباراة أولمبيك آسفي ضد الجيش الملكي في تمام الساعة 6 مساء

الدفاع الجديدي ضد مولودية وجدة

تنطلق مباراة الدفاع الجديدي ضد مولودية وجدة في تمام الساعة 8:15 مساء

الوداد ضد شباب السوالم

تنطلق مباراة الوداد ضد شباب السوالم في تمام الساعة 8:15 مساء

الفتح ضد نهضة بركان

تنطلق مباراة الفتح ضد نهضة بركان في تمام الساعة 10:30 مساء

شباب المحمدية ضد الرجاء

تنطلق مباراة شباب المحمدية ضد الرجاء في تمام الساعة 10:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري التونسي

مبارة الترجي ضد الأفريقي

من المنتظر أن تنطلق اليوم الاحد مباراة الترجي ضد الأفريقي في تمام الساعة 6 مساء

مباراة قردان ضد الصفاقسي

من المقرر أن تنطلق مباراة اتحاد بن قردان ضد الصفاقسي في تمام الساعة 6 مساء