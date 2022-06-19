915.6 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن في 2021



ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن بلغت 915.6 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 731.7 مليون دولار خلال عام 2020 بارتفاع 25%.

وأوضح الجهاز - في بيان اليوم الأحد - أن قيمة الصادرات المصرية للأردن بلغت 725.4 مليون دولار خلال 2021 مقابل 588.9 مليون دولار خلال عام 2020 بارتفاع 23.2%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 190.2 مليون دولار مقابل 142.8 مليون دولار بارتفاع 33.2%.

وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن خلال 2021، تابع أنها تمثلت في وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 143.4 مليون دولار، ومنتجات من خزف بقيمة 54.7 مليون دولار، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 47.4 مليون دولار ثم شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 38.1 مليون دولار، ثم محضرات خضر بقيمة 34.3 مليون دولار.

وأضاف أن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2021 فكانت الأسمدة بقيمة 86.2 مليون دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 24.2 مليون دولار، ومنتجات كيميائية متنوعة بقيمة 11.1 مليون دولار، ثم بن وشاي بقيمة 6.6 مليون دولار، ثم خامات معادن بقيمة 6.4 مليون دولار.

ونوه بأن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن سجلت 774.2 مليون دولار خلال العام المالي (2020 - 2021) مقابل 678.5 مليون دولار خلال العام المالي (2019 - 2020) بارتفاع 14.1%.. بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 12.3 مليون دولار خلال العام المالي (2020 - 2021) مقابل 11.1 مليون دولار خلال العام المالي (2019 - 2020) بارتفاع 11.3%.

ولفت إلى أن قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر بلغت 56.7 مليون دولار خلال العام المالي (2020 - 2021) مقابل 58.4 مليون دولار خلال العام المالي (2019 - 2020) بانخفاض 2.9%.

وسجل عدد سكان مصر 103.5 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الأردن 10.3 مليون نسمة عام 2022.. وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الأردن طبقا لتقديرات البعثة 920 ألف مصري حتى نهاية 2020.