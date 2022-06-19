ملخص وأهداف مباراة الزمالك والاهلي

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساءً يوم الاحد القادم الموافق 19 من الشهر الجاري، وتلعب المباراة ضمن لقاءات الجولة العشرين من حدول ترتيب الدوري الممتاز والتي تم تأجيلها مؤخرًا.

بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك

أون تايم سبورت مباراة الأهلي القادمة، وتنقل مباراة الاهلي والزمالك عبر مجموعة قنوات on time sport، المالكة لحقوق بث الدوري الممتاز، وتمتاز القناة بعمل افضل المعلقين والمحللين فيها،

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك مباشرة على قمر نايل سات من خلال شاشة إحدى أشهر القنوات الفضائية المحلية في مصر.

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك

اتفقت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مع الحكم الاسباني خوسيه لويس مونويرا لقيادة المباراة بين الاهلي والزمالك.

يقع الاهلي في المرتبة الثالثة برصيد 40 نقطة من 17 مباراة فقط، وحقق خلالها المارد الاحمر 12 فوزًا اخرها على إسترن كامبني و4 تعادلات وهزيمة واحدة، وسجل لاعبوا الاهلي 38 هدفًا واستقبلوا 12 هدفًا.

اما بالنسبة للزمالك فيقع في المرتبة الاولي برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، وحقق خلالها الفارس الابيض 14 فوزًا وتعادلين وتلقي العزيمة في 4 مباريات، وسجل لاعبي الزمالك 34 هدفًا واتسقبل شباكهم 20 هدفًا.

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم علي قناة أون تايم سبورت

مباراة الأهلي الليلة بث مباشر، تستعد الجماهير المصرية والعربية للقمه النادي الأهلي ضد الزمالك في إحدى أهم مباريات الدوري المصري الممتاز عام 2022، في إطار معركة الفريقين على النقاط من تلك المباراة، من أجل زيادة رصيد النقاط والتتويج باللقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم،

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مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم يلا شوت، كلا الفريقين يصنفه على أنه من أكثر الأندية فوزا في في تاريخ الرياضة، لذلك خلال الفترة الحالية يبحث ملايين المشجعين في الوطن العربي عن أحدث ترددات هذه القنوات الفضائية التي ستبث المباراة مباشرة على القمر الصناعي نايل سات، المباراة ديربي القاهرة أو كلاسيكو مصر من أقوي الديربيات في العالم والوطن العربي.