يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي والإفريقي بث مباشر اليوم في الدوري التونسي live

مشاهدة مباراة الترجي والإفريقي، حيث انطلقت منذ دقائق قمة الجولة الثامنة في الدوري التونسي بين فريقي الترجي والإفريقي.

الترجي يتصدر المسابقة التونسية برصيد 17 نقطة، فيما يحتل الإفريقي المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف المتصدر، ويبحث عن الفوز للحفاظ على آماله في التتويج باللقب.

مشاهدة مباراة الترجي والإفريقي في الدوري التونسي

ويستضيف نادي الترجي نظيره الإفريقي، مساء الأحد، في قمة الجولة الثامنة من الدوري التونسين وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي والإفريقي في الدوري التونسي

وتُبث منافسات الدوري التونسي عبر قناة الكأس القطرية على الهواء مباشرةن ومن المُقرر أن يتم نقل مباراة الترجي والإفريقي في الدوري التونسي عبر قناة الكأس 1.