كورة لايف مشاهدة مباراة الترجي والأفريقي بث مباشر كورة لايف koora live اليوم 19-06-2022 في الدوري التونسي NOW

كورة لايف koora liveبث مباشر لمباراة فريق الترجي التونسي ضد نظيره النادي الأفريقي مساء اليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022 على أرضية الملعب الأولمبي برادس، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دور المجموعات لحساب المجموعة الأولى في إطار الجولة النهائية من بطولة الدوري التونسي لكرة القدم موسم 2021-2022.

كورة لايف مشاهدة مباراة الترجي والأفريقي

فريق الترجي يدخل ديربي الأجوار ضد جاره النادي الأفريقي التونسي مساء اليوم الأحد الموافق 19 يونيو على أرضية الملعب الأولمبي برادس في الجولة الثامنة من مجموعة حسم لقب الدوري، يسعى الترجي إلى تحقيق الفوز ومواصلة الانفراد بالصدارة والابتعاد عن ضغط منافسه المباشر فريق الإتحاد المنستيري كما يأمل غول إفريقيا في حسم اللقب للمرة السادسة على التوالي والتفوق على خصومه الذين يشكلون ضغطًا كبيرا خلال المواجهات المتبقية، أمام الترجي ثلاث مباريات من أجل الحسم مباراة الليلة ضد الإفريقي ثم النجم الساحلي في الجولة التاسعة وفي الختام مواجهة صعبة أيضا ضد اتحاد بن قردان، حاليًا يحتل الترجي التونسي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 17 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الإتحاد المنستيري الذي فاز على خصمه الليلة وارتقى إلى الصدارة بشكل مؤقت في انتظار نتيجة الديربي المرتقب بين الكبيرين الترجي والأفريقي، مباراة الجولة السابعة لفريق الدم والذهب كانت ضد الإتحاد المنستيري الذي نجح في تحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدفين رغم خسارته طوال الشوط الأول بهدفين دون رد ثم هدفين مقابل هدف وحيد. ويرى الكثيرون أن مواجهة الليلة هي الأهم في مشوار الترجي في البطولة لأن الفوز يعني الاقتراب أكثر من اللقب والخسارة تعزز صدارة المنستيري لذا طالب المدير الفني للفريق الكابتن نبيل معلول بضرورة حضور الجماهير من أجل مؤازرة الفريق خلال المباراة الحاسمة.

مشاهدة مباراة الترجي والأفريقي بث مباشر دون تقطيع

في الناحية الأخرى النادي الأفريقي لديه ما يكفي من المعنويات التي ستساهم في دخول المباراة بهدف الفوز وتعطيل قطار الترجي التونسي في الدوري المحلي على أمل وقف هيمنة الغول على البطولة المحلية، معنويات لاعبي الأفريقي مرتفعة بعد أن ضمنوا مكانا ضمن المربع الذهبي في بطولة كأس تونس على حساب هلال الشابة بعد الفوز بهدفين دون رد في ربع نهائي البطولة، وعلى مستوى الدوري عاد الأفريقي إلى الانتصارات عقب الهزيمة المفاجئة أمام النجم الساحلي في مباراة الجولة الثانية وحقق فوزين متتاليين في الجولة السادسة والسابعة أمام كلا من الإتحاد المنستيري واتحاد بن قردان بنفس النتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، حاليًا يحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق 4 نقاط عن الصدارة، الفوز على الترجي سيكون خطوة إيجابية نحو الضغط من أجل استعادة اللقب بعد غياب دام لأكثر من 7 سنوات أخر تتويج كان في موسم 2015 بينما نجح في احتلال وصافة الترتيب في موسم 2018 الذي نجح خلاله في تحقيق لقب الكأس، مباراة الدور الأول من منافسات جولة التتويج كانت قد انتهت التعادل السلبي دون أهداف على نفس أرضية ملعب مباراة الليلة وهي الملعب الأولمبي برادس.

تشكيل الترجي المتوقع لمواجهة الأفريقي

حراسة المرمى: صدقي الدبشي

خط الدفاع: عبد القادر بدران، أمين توجاي، رائد الفادع، إلياس شيتي.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي، محمد علي بن رمضان، منتصر التريكي.

خط الهجوم: حمدو الهوني، كينجسلي إيدواه محمد علي بن حمودة.

موعد مباراة الترجي والأفريقي

من المقرر أن ينطلق ديربي العاصمة تونس مساء اليوم السبت الموافق 19 يونيو 2022 على أرضية الملعب الأولمبي برادس، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت السعودية السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، الخامسة حسب التوقيت العالمي جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي والأفريقي

أعلنت قناة الكأس الرياضية الأولى القطرية عن نقل ديربي تونس مساء اليوم الأحد عبر شاشاتها بتعليق عربي، كما يمكنكم متابعة اللقاء عبر موقعنا كورة لايف من خلال بث مباشر بمجرد انطلاق المباراة.