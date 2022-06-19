يشارك بمعرض القاهرة.. "صورة للذكرى" كتاب جديد يرصد القصص التاريخية للكاميرات القديمة

يشارك كتاب "صورة للذكرى" لمؤلفه رسول على في الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذى يتناول العديد من القصص التاريخية للكاميرات القديمة ويظهر أهمية الصور فى حياتنا، وأنها تطرق ناقوس ذكرياتنا، وتتجمع لتعطينا طابعا متميزًا له القدرة على التحكم بتصرفاتنا، وهذه الصور تفسر لكل من يتحدث معنا عن محتوانا الداخلى الذى يظهر بمجرد أن تأخذ العلامة مكانا على وجوهنا.

ويتناول أيضًا مكانة الصور في قلوبنا ويقول في جزء مقتطف من الكتاب "تهب عواصف الايام لتقلب بين ايدينا تلك اللحظات الجميلة التى التقطتها لنا عدسة الأيام، لتهبنا هدية تبقى بين ايدينا لطالما بقيت فى أجسادنا الأرواح، أيام تلك الصور انتهت لكن ذكرى وجودها مازالت تشعل الحنين، نحتضن هذه الصور ونتذكر من كانوا أمس معنا واليوم رحلوا عنا، وحينما نشتاق اليهم نحتضن صورهم ونشكو حالنا واشواقنا لوجوههم، فلنعلن أن ليس للصور تاريخ وانتهاء صلاحية بل الصور هى الافضل ما بحوزتنا، ولا تفنى ابدًا بل نفنى نحن وتظل هى مدى الدهر".

ويتطرق الكتاب للعديد من القصص التي تتناول نشأة التصوير الفوتوغرافي وكيف أصبح في وقتنا الحالي بعد حالة التطوير والتقدم في التقنيات الحديثة خلال السنوات الماضية، وذلك في إطار معتمد على السرد القصصي البسيط الذي يصل لكل القراء بطريقة معتمدة على الأرقام أيضًا عبر إظهار حجم التغيرات وأشكالها في المجتمع.

وأعرب الكاتب رسول علي، عن أمنياته بأن يوفّق في إيصال رسالة الكتاب والمضمون القصصي له، وأن يصل إلى الجمهور،خاصة في ظل تواجد الكثير من الكتب التي تطرح سنويًا".