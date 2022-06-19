3.5 مليار درهم إيرادات "طرق دبي" عبر القنوات الرقمية



كشف مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن نمو إيرادات الهيئة عبر القنوات الرقمية للعام 2021 بنسبة 32% حيث بلغ إجمالي الإيرادات ثلاثة مليارات و500 مليون درهم مقارنة بنحو مليارين و650 مليون درهم في عام 2020.

وارتفع عدد المعاملات الرقمية من527 مليون معاملة في 2020 إلى 676 مليون معاملة العام الماضي بنسبة نمو 28% وبلغت المعاملات على التطبيقات الذكية 1.2 مليون معاملة في عام 2021 بنسبة ارتفاع 44% مقارنة بعام 2020 مؤكدًا أن ممارسات المرونة المؤسسية في الهيئة ساهمت في تحقيق هذه المؤشرات من خلال تعزيز التواصل مع الإدارات وسرعة الاستجابة للمتغيرات التقنية.

وأوضح الطاير أن عدد المسجلين على قنوات الخدمة الرقمية للهيئة تجاوز حاجز مليوني مسجل بينهم قرابة مليون مستخدم فعّال وبلغ عدد مرات تحميل تطبيقات الهيئة الذكية 6.1 مليون فيما بلغت نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة 95.2% وبلغت نسبة الامتثال لقانون بيانات دبي 100% ويقدر عدد الخدمات التي تقدم عبر القنوات الرقمية بـ 309 خدمة.

وأضاف ان المتحدث الآلي /محبوب/ يقدم 285 خدمة وساهم تطبيقه في خفض نسبة الدردشة الحية الواردة إلى مركز اتصال الهيئة بنسبة 40% كما تم تصنيفه بأنه أفضل وأكبر نظام للمحادثة الآلية يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنطقة مشيرًا إلى أن الهيئة أنجزت 76 مشروعًا من إجمالي مشاريع الاستراتيجية الرقمية البالغ عددها 106 مشاريع فيما العمل جارٍ على تنفيذ 14 مشروعًا و16 مشروعًا تعتزم الهيئة تنفيذها مستقبلًا.

وأوضح الطاير أن الهيئة حريصة على تحقيق الريادة في التحول الرقمي من خلال وضع خريطة طريق شاملة لأتمتة الخدمات والمهام وتعزيز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتطوير الشاشات الذكية لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية وكذلك تحسين الكفاءة التشغيلية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والتوسع في الشراكات الرقمية والابتكار الرقمي.

وأكد الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات ماضية في ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتحويل دبي لمدينة ذكية توظف فيها التقنيات الحديثة والمتطورة لتقديم الخدمات بجودة عالية وجعل دبي أفضل مدينة ذكية في أنظمة الطرق والمواصلات على مستوى العالم من خلال التركيز على تطوير وتشجيع أنظمة النقل الجماعي والتوسع في تطبيق التقنيات الحديثة لرفع كفاءة أنظمة المرور والنقل الجماعي وتحقيق التكامل الفيزيائي والمعلوماتي بين وسائل النقل وجعل الخدمات الرقمية هي الأساس في تقديم الخدمة للمتعاملين.