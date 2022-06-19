3.3 مليار درهم صادرات غرفة رأس الخيمة للدول العربية في 2021



بلغت حصة الصادرات للدول العربية من إجمالي شهادات المنشأ لأعضاء غرفة رأس الخيمة في العام الماضي 47 % وبقيمة بضائع مصدرة بلغت 3 مليارات و38 مليون درهم.

ووصل عدد شهادات المنشأ للبضائع المصدرة من أعضاء غرفة رأس الخيمة إلى الدول العربية خلال هذه الفترة إلى 12،046 شهادة بنسبة 55 % في مؤشر على استعادة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لحيويته ونشاطه السابق لفترة الجائحة.

وبحسب بيان الغرفة فقد تصدرت المملكة العربية السعودية الدول العربية بحصة وصلت إلى 29 % من إجمالي قيمة البضائع المصدرة من قبل أعضاء غرفة رأس الخيمة إلى الدول العربية وبواقع 880 مليون درهم، وجاءت مصر ثانيا بـ 835 مليون درهم وبحصة بلغت 27 بالمئة، فيما حلت دولة الكويت في المركز الثالث بـ 327 مليون درهم وبحصة بلغت 11 بالمئة، وجاءت سلطنة عمان رابعًا بنحو 210 ملايين درهم وبحصة بلغت 7 بالمئة، ثم العراق بـ 205 ملايين درهم وبحصة 7 بالمئة، ثم ليبيا بـ 102 مليون درهم وبحصة 4 بالمئة، ثم الجزائر والبحرين بنحو 94 مليون درهم لكل منهما ثم الأردن بنحو 72 مليون درهم فالسودان بـ 52 مليون درهم ثم باقي الدول العربية.

وبالنسبة لصادرات أعضاء غرفة رأس الخيمة إلى الدول العربية حسب أنواع وفصول البضائع فقد تصدر فصل آلات وأجهزة معدات الكهربائية وأجزاؤها باقي الفصول من حيث قيمة البضائع المصدرة من هذا الفصل حيث وصلت قيمة بضائعه إلى 666 مليون درهم وبنسبة وصلت إلى 21 بالمئة من إجمالي البضائع لعام 2021.

كما حل فصل منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها ثانيا حيث بلغت قيمة الصادرات منها نحو 477 مليون درهم وبنسبة بلغت 15.2 بالمئة، كما حلت المعادن العادية ومصنوعاتها ثالثًا بقيمة وصلت إلى 414 مليون درهم وبنسبة وصلت إلى 13 بالمئة، تلاه فصل لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أحجار كريمة والذي بلغت قيمة منتجاته 313 مليون درهم بنسبة 10 بالمئة، تلاه فصل مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخري أو ميكا والذي بلغت قيمة منتجاته 293 مليون درهم بنسبة 9 بالمئة، ثم تلتها منتجات فصل منتجات نباتية والتي بلغت نحو 257 مليون درهم بنسبة 9 بالمئة، ثم منتجات فصل لدائن ومصنوعاتها مطاط ومصنوعاته والتي بلغت هي الأخرى نحو 163 مليون درهم، ثم فصل منتجات معدنية والتي بلغت نحو 138 مليون درهم.

وجاءت بعد ذلك الصادرات من منتجات فصل معدات النقل والتي بلغت قيمتها نحو 123 مليون درهم، ثم منتجات فصل صناعة الأغذية والمشروبات والتي كانت قيمتها نحو 76 مليون درهم، ثم باقي فصول البضائع والتي وصل عددها إلى 20 فصلًا وبقيم ونسب مختلفة.

وحول توزيع صادرات رأس الخيمة إلى الدول العربية حسب منافذ التصدير الرئيسية فإن البضائع المصدرة بحرًا تصدرت المنافذ الأخرى بحصة بلغت 50 بالمئة من الإجمالي وبواقع مليار و518 مليون درهم.

وتصدرت السعودية الدول المصدر لها بحرًا بـ 344 مليون درهم، ثم مصر بـ 326 مليون درهم، ثم الكويت بـ 213 مليون درهم، فالعراق بـ 191مليون درهم، فالسودان بـ 96 مليون درهم، ثم باقي الدول العربية بنسب مختلفة.

أما المنفذ التصديري الثاني لصادرات رأس الخيمة إلى الدول العربية فهو المنفذ البري وكانت حصته 33 بالمئة من إجمالي الصادرات وبواقع مليار و13 مليون درهم، وتصدرت المملكة العربية السعودية الدول المصدر إليها برًا بواقع 586 مليون درهم، تلتها عمان بـ 152 مليون درهم، ثم الكويت بـ 142 مليون درهم، ثم البحرين بـ 69 مليون درهم، ثم الأردن بنحو 35 مليون درهم ثم باقي الدول العربية التي يتم التصدير لها برًا والتي بلغ إجمالي عددها 16 دولة عربية.

أما المنفذ الثالث وهو المنفذ الجوي فقد حظي بحصة 17 بالمئة من صادرات رأس الخيمة إلى الدول العربية وبواقع 508 ملايين درهم، وتصدرت مصر الدول العربية المصدر لها جوًا بواقع 380 مليون درهم، ثم عمان بـ 43 مليون درهم، ثم السعودية بـ 39 مليون درهم، فالعراق بـ 22 مليون درهم، فالجزائر بـ 21 مليون درهم، فالكويت بـ 9 ملايين درهم، ثم قطر بـ 3 ملايين درهم، ثم باقي الدول العربية المصدر لها جوًا والتي بلغ إجمالي عددها 19 دولة عربية.