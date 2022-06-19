الخزانة الأميركية: الركود في الولايات المتحدة ليس أمرا "حتميا"



اعتبرت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية الأحد أن الركود ليس "حتميا" في الولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة الرئيسية مثيرا مخاوف من احتمال حدوث انكماش اقتصادي.

وقالت يلين لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية "لا أعتقد أن الركود أمر حتمي"، لكنها توقعت "تباطؤ الاقتصاد" في خضم انتقاله إلى "نمو بطيء ومستقر".

وفرضية الركود في الولايات المتحدة باتت أكثر انتشارا بعدما اتخذ الاحتياطي الفدرالي قرارا تاريخيا الأربعاء برفع فائدته الرئيسية في شكل ملحوظ بهدف احتواء التضخم.

واضافت وزيرة الخزانة أن "رئيس (الاحتياطي الفدرالي جيروم) باول اعلن أن هدفه هو تقليص التضخم مع الحفاظ على سوق وظائف قوية. هذا الأمر سيتطلب موهبة وحظا، ولكنني أعتقد أنه ممكن"، واصفة نسبة التضخم بأنها "مقبولة".

واكدت يلين أن "أولوية الرئيس (جو) بايدن هي خفض" التضخم.

وشهد الاقتصاد الاميركي تباطؤا مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1،5 في المئة في الربع الأول من العام. وتظهر بداية الربع الثاني أن التباطؤ سيستمر في بعض القطاعات مثل الصناعات التحويلية والعقارات ومبيعات التجزئة.

وكشف تحقيق لمعهد "كونفرس بورد" أخيرا أن 76 في المئة من 750 صاحب عمل تم استجوابهم، اعتبروا أن ركودا يرتسم في الافق أو أنه بدأ فعلا.

لكن وزيرة الخزانة أملت ألا يترجم الركود في شكل فعلي، وخصوصا أن نفقات المستهلكين لا تزال "قوية جدا".

وتابعت يلين عبر الشبكة نفسها "من الواضح أن معظم المستهلكين، حتى أصحاب الدخل الادنى، تمكنوا من توفير أموال يمكن أن تشكل رافعة لهم تتيح لهم الاستمرار في الإنفاق".

وشهد الاقتصاد الاميركي تباطؤا مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1،5 في المئة في الربع الأول من العام. وتظهر بداية الربع الثاني أن التباطؤ سيستمر في بعض القطاعات مثل الصناعات التحويلية والعقارات ومبيعات التجزئة.

وكشف تحقيق لمعهد "كونفرس بورد" أخيرا أن 76 في المئة من 750 صاحب عمل تم استجوابهم، اعتبروا أن ركودا يرتسم في الافق أو أنه بدأ فعلا.