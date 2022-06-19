تعرف على الفرق بين الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة

يتجهز طلاب الثانوية العامة، لأداء اختبارات نهاية العام، وبعدها تنتهي فترة تعليمهم الأساسي، ليبدأ مرحلة تعليمية جديدة وهي التعليم العالي، وبسبب حركة التطور في الجامعات التي تعمل في مصر، أصبح هناك جامعات خاصة وأهلية، فما الفرق بينهما؟

الفرق بين الجامعات الخاصة والأهلية

وسنستعرض لأبنائنا من طلاب الشهادة الثانوية العامة 2022، الفرق بين الجامعات الأهلية والخاصة وفق المعلن من وزارة التعليم العالي، التي جاءت كالآتي:

بسبب زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات أو بمرحلة التعليم العالي، ظهرت الحاجة إلى ظهور الجامعات المختلفة، التي تتفق جميعها على أنها تقدم خدمة تعليمية جيدة للطلاب، وتخريج أشخاص مؤهلين لسوق العمل، لكنها تختلف في بعض الأمور الأخرى، ما أظهر جامعات أهلية وخاصة والتي نذكرها كالآتي:

ملكية الجامعات

تعتبر ملكية، الجامعات الأهلية هي ملكية عامة غير مملوكة لأشخاص أو مؤسسة، وإنما يكون لها مجلس أمناء يديرها باستقلالية تامة، تحت اشراف وزارة التعليم العالي.

بينما الملكية في الجامعة الخاصة مملوكة لأفراد أو مؤسسة خاصة.

مصاريف الدراسة في الجامعات

يتم دفع مصاريف مرتفعة عند الدخول للجامعات الخاصة، والتي تتم تحديدها قبل بداية العام الدراسي.

بينما تكون رسوم الجامعات الأهلية منخفضه بشكل نسبي، لأنها غير هادفة للربح، كما أن تلك المصروفات يتم انفاقها على العملية التعليمية كاملة، حيث يتم صرف أي أموال فائدة لتطوير البحث العلمي.

الدعم والمنح الدراسية

يمكن للجامعات الأهلية تلقي المنح والهبات من وزارة التعليم، والتي يتم إعلان شروطها للطلاب، وتكون الحكومة هي المشرفة عليها.

بينما تكون المنح من الجامعات الخاصة من إدارة الجامعة، وهي تكون جزئية أو كاملة بشروط محددة.

يشار إلى أن الجامعات الأهلية يوجد في مصر 4 جامعات أهلية، هي جامعة الجلالة، وجامعة الملك سليمان، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة.