طارق حسن: البنك الأهلي يحقق دائما المستهدف بنسبة تصل لـ120% (فيديو)

توك شو
طارق حسن ـ مسؤول
طارق حسن ـ مسؤول بالبنك الأهلي
Advertisements

قال طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إن البنك الأهلي المصري يقوم بدراسة احتياجات أي مشروع من خلال دراسة واقعة في السوق، وبعد تقديم العميل المستندات الميسرة يتم تمويله دون وجود ضمانات معقدة مثل الماضي، والعميل يحصل على التمويل اللازم خلال أسبوع واحد فقط.

تحقيق المستهدف بـ120%

وتابع طارق حسن، خلال حواره ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن البنك الأهلي المصري دائمًا يحقق المستهدف بنسبة تصل لـ120%، مشيرًا إلى أن البنك يوفر كافة الإمكانيات الفنية والبشرية لتحقيق المستهدف.

إقرأ أيضًا: كل ما تريد معرفته عن شهادات البنك الأهلى الجديدة

وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري سيقوم بإعداد مركز امتياز لتدريب الزملاء على المعرفة الفنية للصناعات التي سيقوم البنوك بتمويلها، وهذا من شأنه أن يوفر التمويل بصورة أيسر وأسهل، خلاف أنه يساعد الزملاء على دراسة التمويل بشكل أيسر.

البنك الاهلى المصري طارق حسن المشروعات الصغيرة والمتوسطة السوق بنوك واستثمار البنوك التمويل

مواد متعلقة

البنك المركزي: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لاستثمارات التكنولوجيا المالية

كل ما تريد معرفته عن شهادات البنك الأهلى الجديدة
Advertisements

الأكثر قراءة

شاهد ملخص مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

أهداف مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي يستقر على المدرب الجديد للفريق

عاجل.. أول قرار من سامي قمصان بعد تعادل الأهلي أمام الزمالك

تعليق مفاجئ من رضا عبد العال ضد محمد الشناوي

عاجل.. تعليق ناري من فيريرا بعد التعادل مع الأهلي

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

ميدو يفجر مفاجأة بشأن استبعاد فيريرا لثنائي الزمالك من القمة