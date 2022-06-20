طارق حسن: البنك الأهلي يحقق دائما المستهدف بنسبة تصل لـ120% (فيديو)

قال طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إن البنك الأهلي المصري يقوم بدراسة احتياجات أي مشروع من خلال دراسة واقعة في السوق، وبعد تقديم العميل المستندات الميسرة يتم تمويله دون وجود ضمانات معقدة مثل الماضي، والعميل يحصل على التمويل اللازم خلال أسبوع واحد فقط.

تحقيق المستهدف بـ120%

وتابع طارق حسن، خلال حواره ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن البنك الأهلي المصري دائمًا يحقق المستهدف بنسبة تصل لـ120%، مشيرًا إلى أن البنك يوفر كافة الإمكانيات الفنية والبشرية لتحقيق المستهدف.

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وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري سيقوم بإعداد مركز امتياز لتدريب الزملاء على المعرفة الفنية للصناعات التي سيقوم البنوك بتمويلها، وهذا من شأنه أن يوفر التمويل بصورة أيسر وأسهل، خلاف أنه يساعد الزملاء على دراسة التمويل بشكل أيسر.