جدول مواعيد أول 5 مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022-2023

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول
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يترقب عشاق نادي ليفربول حول العالم موعد انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في النسخة الجديدة موسم 2022-2023.

ويفتتح ليفربول مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة نظيره فريق فولهام الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي يوم 6 أغسطس المقبل، بينما سيلتقي في الجولة الثانية مع كريستال بالاس يوم 13 أغسطس.

كما أسفرت القرعة عن قمة مبكرة بين ليفربول ونظيره مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة يوم 20 أغسطس، ويواجه الريدز في الجولة الرابعة نظيره بورنموث يوم 27 من نفس الشهر.

ويلتقي فريق ليفربول في الجولة الخامسة من البريميرليج مع نظيره فريق نيوكاسل يونايتد يوم 31 أغسطس المقبل.

الجدير بالذكر أن الريدز احتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 92 نقطة خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب برصيد 93 نقطة.

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