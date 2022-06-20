عمرو سمير عاطف: "بكار" نجح في حصد 45 مليون مشاهدة في إحدى سنوات عرضه

قال السيناريست عمرو سمير عاطف، خلال حديثه عن الأعمال الفنية للاطفال، إن هذه الفئة العمرية تحب مشاهدة التفلزيون ويتوقف ذلك على جودة المنتج نفسه.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة on إن مسلسل بكار الشهير وصلت بعض الاحصائيات أن عدد مشاهداته وصلت في أحد السنوات إلى 45 مليون مشاهدة.



وكشف أن أحد أهم أسباب نجاح مسلسل بكار أنه من الثقافة المصرية العربية وأنه يناقش ويطرح قضايا وموضوعات موجودة في حياة الطفل المشاهد وهو ما أحدث نوع من الألفة بينه وبين المواطن المصري فضلًا عن توافر الفنيات وعدد نحو 60 ممثل.