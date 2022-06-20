هالة فاخر: مستعدة لتقديم عمل للأطفال مع أحمد أمين دون مقابل

الفجر الفني
هالة فاخر
هالة فاخر
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أكدت الفنانة هالة فاخر، أن أطفال مصر يفتقدون لعمل مثل "بوجي وطمطم" وأن الأخير كان له أثر كبير وقتها في صفوف الأطفال لإنه كان يحرص بشكل  يومي في كل حلقة على تقديم  رسالة مهمة.
 

تابعت "فاخر" خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" أن الرسائل المهمة للأطفال ليست في شكل نصائح مباشرة لكن في ظل معايشة سلوك لـ "بوجي" مثل عدم إلقاء الموز على الأرض والتوقف عن الأكل الكثير وما شابه. 
 

ردًا على سؤال "الحديدي" هل من الممكن مواجهة ما يفرض علينا من الخارج من ثقافات  لا تتسق مع المجتمعات الشرق أوسطية؟ قالت هالة فاخر: "أنا مستعدة وبحيي الفنان أحمد أمين على إبداء رغبته في عمل متميز للأطفال ومستعدة أشارك معه حتى دون مقابل". 
 

أكدت أن العمل بلا مقابل في أعمال الأطفال  شيء مهم لأن تقديم الثقافة التربوية الصحيحة للأطفال أمر هام في هذه الفترة.

 

 

 

الفنانة هالة فاخر استديوهات ديزني اعمال فنية للأطفال بوجي وطمطم

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