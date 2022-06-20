هالة فاخر تشن هجوما على ديزني لترويجها المثلية في كارتون الأطفال

الفجر الفني
هالة فاخر
هالة فاخر
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شنت الفنانة هالة فاخر، هجوما حادا ضد ديزني، بسبب تناولها المثلية في أعمالها، قائلة: "عاوزين أعمال شبهنا، مننا، مش ثقافات تفرض علينا من الخارج ممكن متبقاش بنفس جودة ديزني لكن على الاقل نعمل أعمال  شبيهة.


وأعلنت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج  “كلمة أخيرة” على قناة  “on” رفضها تقديم  تقديم أية أعمال مع  مؤسسات عالمية تبرز شخصيات مثلية.

 

وأكدت: "أرفض ذلك تمامًا ولن أقدم مثل هذه الشخصيات لو عرضت علي  وأرفض فرض تلك الثقافة علينا ورافضة كل ما تعلنه ديزني مؤخرًا".

 

 

الفنانة هالة فاخر مثلية ديزني

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