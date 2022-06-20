الثانوية العامة 2022.. نصائح مهمة للطلاب أثناء فترة الامتحانات

نطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022 اليوم الاثنين،حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في المواد غير المضافة للمجموع، وهي مادة التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والاحصاء.

وتستعرض بوابة “الفجر” في السطور التالية نصائح مهمة للطلاب أثناء فترة الامتحانات، ساء غير المضافة للمجموع والأساسية

نصائح مهمة للطلاب أثناء فترة الامتحانات

يجب على الطلاب تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم بكميات قليلة

يجب تجنب الأطعمة الدسمة قبل النوم

تناول الخضروات والبروتين والاهتمام بطبق السلطة وقليل من النشويات

الاهتمام بالأطعمة المليئة بمضادات الأكسدة مثل المكسرات

الإكثار من شرب الماء حوالى 8 أكواب

الاهتمام بالسوائل مثل عصير الليمون الطازج بالنعناع

تناول الفواكه مثل الموز والفراولة

تناول من فنجانين إلى 3 فناجين قهوة يوميا

أخذ قسط كاف من النوم للمساعدة على التركيز

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

يؤدي الطلاب امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدي الطلاب يوم 21 اختبار مادتي الاقتصاد والاحصاء، ويحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية

الثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية

الثلاثاء 5 يوليو الديناميكا

الخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 14 يوليو بمادتي الفيزياء والتاريخ

الأحد 17 يوليو يؤدي الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية

21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا"