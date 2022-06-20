الأرصاد الجوية: طقس حار اليوم بأغلب الأنحاء ونشاط رياح

حرصا من بوابة “الفجر” الإلكترونية على توفير كافة المعلومات حول حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، ننشر لكم في السطور التالية التفاصيل:

حالة الطقس اليوم

قالت الأرصاد الجوية إنه يسود اليوم طقس حار بأغلب الأنحاء مع وجود نشاط رياح على معظم انحاء الجمهورية.

وعن حالة الطقس في القاهرة الكبرى، تبين أنه يسود طقس حار نهارا ويكون لطيف ليلا، بينما يسود طقس معتدل ليلا على السوحل الشمالية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقس حار نهارا على الوجه البحرى وشمال الصعيد ويكون معتدل في الليل.

كما تتوقع الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية معتدل في ساعات الليل المتأخرة.

وتتوقع الأرصاد الجوية أنه يسود البلد طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا.



نشاط رياح وشبورة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من كافة أنحاء الجمهورية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة



درجات الحرارة اليوم الاثنين

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة