درجات الحرارة اليوم الاثنين 20-60-2022 فى مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الاثنين الموافق الـ20 من يونيو 2022 عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

درجات الحرارة اليوم

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة ارتفاعا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

توقعات درجات الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة اليوم تشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من كافة أنحاء الجمهورية، وشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة

درجات الحرارة اليوم الاثنين في مدن ومحافظات مصر

القاهرة الصغرى 23 والعظمى 34

شبين الكوم والصغرى 23 والعظمى 34

طنطا الصغرى 23 والعظمى 34

دمنهور الصغرى 22 والعظمى 32

الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 29

بلطيم الصغرى 22 العظمى 29

مطروح الصغرى 21 والعظمى 28

السلوم الصغرى 21 والعظمى 30

سيوة الصغرى 20 والعظمى 35

بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 29

دمياط الصغرى 22 والعظمى 29

الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 34

الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35

السويس الصغرى 22 والعظمى 34

العريش الصغرى 21 والعظمى 28

رفح الصغرى 21 والعظمى 28

رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 32

نخل الصغرى 21 العظمى 34

نويبع الصغرى 25 والعظمى 36

فى طابا الصغرى 25 والعظمى 34

كاترين الصغرى 18 والعظمى 33

الطور الصغرى 25 والعظمى 36

شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 36

الغردقة الصغرى 27 والعظمى 36

مرسى علم الصغرى 26 والعظمى 37

الفيوم الصغرى 22 والعظمى 34

بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 34

فى المنيا الصغرى 21 والعظمى 34

أسيوط الصغرى 22 والعظمى 35

سوهاج الصغرى 23 والعظمى 38

قنا الصغرى 26 والعظمى 41

الأقصر الصغرى 26 والعظمى 42

أسوان الصغرى 27 والعظمى 42

أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 41

رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 34