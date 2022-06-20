رئيس "صندوق الإسكان الاجتماعي" تتفقد وحدات "محدودي الدخل " بمدينتي بدر

تفقدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، والمهندس صلاح حسن نائب الرئيس التنفيذى للصندوق، سير العمل بوحدات محدودي الدخل " إسكان اجتماعي " بمدينتي بدر وحدائق العاصمة، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، يرافقهما المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، والمهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز حدائق العاصمة، ومسئولو الجهازين والشركات المنفذة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية بالمدن الجديدة.

وشملت زيارة مسئولى "الإسكان" بمدينة بدر، تفقد موقع عمارات سكن لكل المصريين بإجمالي ٣٥١ عمارة تضم ٨٤٢٤ وحدة سكنية لمحدودي الدخل، حيث وصلت معدلات التنفيذ إلى مراحل متقدمة.

وشددت مي عبدالحميد، على مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بضرورة الالتزام بالانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وأعمال الزراعة الخاصة بالمشروع بالشكل اللائق وفي أقل فترة ممكنة.

وفي مستهل زيارتها بمدينة حدائق العاصمة، عقدت مي عبدالحميد، اجتماعًا مع استشارى مشروع العمارات الخضراء، وذلك بحضور مجموعة من المسئولين عن المشروع من أجهزة مدن بدر وحدائق العاصمة والعبور الجديدة وأسوان الجديدة، لافتة إلى أن المشروع يلقى اهتمامًا من القيادة السياسية.

ثم تجولت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ومرافقوها، بموقع عمارات المرحلة الأولى بمشروع سكن لكل المصريين والتي تضم 1124 تشمل 29496 وحدة سكنية والمشروعات الخدمية بتلك المرحلة.

كما تفقدت الرئيس التنفيذي للصندوق، أعمال تنسيق الموقع والزراعة وأعمال الطرق بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وأشادت بتقدم الأعمال بمواقع المبادرة والتزام الشركات العاملة في تنفيذ المشروع.

كما تم تفقد مواقع عمارات المرحلة الثانية من الإعلان الـ14 سكن لكل المصريين بإجمالي 1337 عمارة، وأثنت مى عبدالحميد على الجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات القائمة والجودة والكفاءة في تنفيذ الأعمال.

وفي ختام الجولة، تم التنبيه على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المكثفة لسرعة الانتهاء من أعمال ( الإسكان - المرافق - الطرق - تنسيق الموقع )، ومراعاة الانتهاء من تنفيذ المشروعات بالشكل الذي يليق بها وبكفاءة وجودة عالية، لسرعة تسليم المواطنين المخصص لهم تلك الوحدات.