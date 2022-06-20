هجوم شديد على ياسمين عز بعد حديثها عن ياسمين صبري

ياسمين عز تدافع عن ياسمين صبري

تصدرت الإعلامية ياسمين عز تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الاثنين الموافق الـ20 من يونيو 2022، بعدما تطرقت للحديث عن الفنانة ياسمين عز.

ياسمين عز

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الإعلامية ياسمين عز التي تقدم برنامجا عبر قناة إم بي سي مصر، بعدما شبهت ياسمين صبري بالفنانة الراحلة فاتن حمامة "سيدة الشاشة العربية".

تصريحات ياسمين عز

وشبهت المذيعة ياسمين عز أداء ياسمين صبري بأداء الراحلة الكبيرة فاتن حمامة لتلقى سيلا من الانتقادات التي وجهت إليها من رواد مواقع التواصل.

ياسمين عز تستضيف ياسمين صبري

وحلت ياسمين عبدالعزيز ضيفة على برنامج الإعلامية ياسمين عز "كلام الناس" المذاع عبر إم بي سي مصر، لتوضح حقيقة وأسباب استبعادها من مسلسل "الشادر".

اعتراض ياسمين عز

واعترضت ياسمين عز على تصريحات وبيان مخرج مسلسل الشادء سامح عبدالعزيز، الذي قال فيه إن ياسمين عبدالعزيز غير مناسبة للدور لذلك تم استبعادها، مؤكدا أنها لم تعتذر أو تنسحب.

ياسمين عز تدافع عن ياسمين صبري

وقالت ياسمين عز في برنامجها المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر، إنه لا يصح القول بأن ياسمين عبدالعزيز لم تعتذر أو تنسحب، مشيرةً إلى أن امر استبعادها غير مقبول

رأي ياسمين عز في ياسمين صبري

وأضافت ياسمين عز: "ماينفعش وغير مقبول، لما نيجي نتكلم عن ياسمين صبري ماينفعش نقول كده، دي مش ممثلة جديدة".

دفاع ياسمين عز عن صبري

ولفتت الإعلامية ياسمين عز إلى تعرض ياسمين صبري لحملة شديدة عليها منذ فترة، موضحة أنها تنتمي لنفس مدرسة فاتن حمامة في التمثيل، قائلةً: "بتمثل بهدوء زيها".

تصريحات ياسمين عز تزعج الجمهور

وأزعجت تصريحات ياسمين عز رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رأوا أن النجمة الراحلة فاتن حمامة لا يمكن مقارنتها بأحد.