اعرف موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة فى الدوري الممتاز

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الأهلى وغزل المحلة
الأهلى وغزل المحلة
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موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة، يبحث جمهور المارد الأحمر على موعد مواجهة فريق غزل المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد انتهاء مباراة "القمة" أمس بالتعادل مع الزمالك.

 

مباراة الأهلى وغزل المحلة

 

ويستعد النادي الأهلي إلى مباراته القادمة أمام غزل المحلة ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

ملعب مباراة الأهلي وغزل المحلة

 

ومن المقرر أن يستضيف استاد الأهلي وي السلام المباراة المؤجلة بين فريقي الأهلي وغزل المحلة من الأسبوع الـ20 للمسابق.

 

موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة

 

وتنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة يوم الأربعاء المقبل في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الـ10:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ11:30 بتوقيت الإمارات.

 

غيابات مباراة الأهلي وغزل المحلة

 

ويغيب عن مباراة الأهلي والمحلة الموزمبيقي لويس ميكيسوني وعمار حمدي وأكرم توفيق للإصابة، حيث يعاني الأول من جزع برباط الداخلي للركبة بينما اللاعبين الآخرين من قطع في الرباط الصليبي.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وغزل المحلة القادمة في الدوري

 

وأعلنت قناة أون تايم سبورتس صاحبة حقوق البث الحصري للدوري المصري عن نقل مباراة الاهلى وغزل المحلة يوم الأربعاء المقبل مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء.

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