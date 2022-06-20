سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الاثنين 20-6-2022

الاقتصاد
الريال السعودى- ارشيفية
الريال السعودى- ارشيفية
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 20-6-2022 بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار كما يلي:
 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى


4.98  جنيه للشراء.

5 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى


4.98  جنيه للشراء.

5  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية


4.98  جنيه للشراء.

5.01  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib


4.98  جنيه للشراء.

5  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر


4.98 جنيه للشراء.

5 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة


4.87  جنيه للشراء.

5  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس


4.96  جنيه للشراء.

5.01  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى


4.99 جنيه للشراء.

5.01 جنيه للبيع.

 

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