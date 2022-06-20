“الإحصاء”: زيادة أعداد العاملين الأجانب بالقطاع الحكومى بنسبة 43.9٪

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


أصـدر الجـهـاز المركزي للـتعـبئـة الـعـامـة والإحصـاء الـيـوم  النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عام 2021 ".

وأظهرت البيانات أن 54.7٪ من إجمالي العاملين الأجانب من الدول الأوروبية عام  2021، وتمثل الدول الأوروبيـة العدد الأكبر مــن إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عـام 2021 حـيث بلغ 922 أجنبي بنسبة 54.7٪، تليهـا الـدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 418 أجنبـي بنسبة 24.8 ٪. بينما تمثل الدول الإقيانوسية (استراليا ـ نيوزيلاندا ـ غينيا الجديدة،... الخ) أقل الأعداد حـيث بلـغ عددهم 49 أجنبي فـقط بنسبة 2.9٪.

ويمثل الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعي العدد الأكبر حيث بلغ 1329 أجنبي بنسبة 78.8٪، يليهم الحاصلين على مؤهل أعلى من الجامعي بعدد 253 أجنبي بنسبة 15٪، ويمثل الأخصائيـون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر حيث بلغ 1108 أجنبي بنسبة 65.7٪، يليهم كبار المسئولين والمديرون بعدد 474 أجنبي بنسبة 28.1٪، يليها الفنيون ومساعدو الاخصائيين حيث بلغ عددهم 56 أجنبي بنسبة 3.3٪ من إجمالي عدد الأجانب.

ويمثل العـاملين الأجانب بالقطاع العام / الأعمـال الـعام  العدد الأكبر  حيث بلـغ عددهم 897 أجنبي بنسبة 53.2٪  (معظمهم يعملـون بالشركة القابضة  للغازات الطبيعية) يليهم العـاملين الأجانب بالهيئات العامة  بعدد 472  أجنبي بنسبة 28 ٪   (معظمهم يعملون في  الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقًا))، وبلغ عـدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل  في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 1102 أجنبي 65.3%، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة  585 بنسبة  34.7% عام 2021.


 

العاملين بالقطاع الحكومى الاقتصاد المصري إنجازات الاقتصاد المصري

مواد متعلقة

"الإحصاء": 5.48 مليار دولار صادرات مصر فى شهر واحد

الإحصاء: 536 سيارة كهرباء مرخصة فى مصر بنهاية 2021

“الإحصاء”: انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 39.7% في مارس 2022

"الإحصاء": تراجع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى خلال مارس الماضى
Advertisements

الأكثر قراءة

شاهد ملخص مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

تفاصيل مقتل طالبة علي يد زميلها ذبحا أمام جامعة المنصورة

عاجل.. قرار ناري من الزمالك تجاه الدينامو

أهانته أم رفضت تتزوجه؟.. 6 أسرار وكواليس حول ذبح طالبة المنصورة

عاجل.. ضبط 4 طلاب لتسريبهم امتحان الثانوية العامة

عاجل.. تفاصيل مقتل طالبة على يد زميلها أمام جامعة المنصورة بسبب الجواز (فيديو)

عاجل.. "التموين" تحذف أي مواطن يتقاضى راتب بهذا الرقم

7 معلومات عن طالبة المنصورة: صاحبة حكمة صادمة عن الحياة