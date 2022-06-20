تأجيل استئناف طبيب الكركمين لجلسة الغد

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بالقاهرة، مد أجل النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من أحمد أبو النصر المعروف بـ طبيب الكركمين وذلك على حكم أول درجة بحبسه سنتين مع الشغل وتغريمه 100 ألف جنيه، لجلسة يوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري.



وكانت النيابة العامة قررت إحالة أحمد أبو النصر الشهير بمخترع الكركمين "هارب" وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في 7 فبراير الماضي، لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أي جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص.



كما أنشأ المتهم أحمد أبو النصر وأدار صفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها تشجيع الجمهور على الاعتقاد بحقه في مزاولة مهنة الطب، وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء دون تصريح، وجُنح أخرى.



أحداث القبض على المتهم

وألقي القبض على المتهم أحمد أبو النصر في 20 من شهر فبراير الماضي وعُرِض على النيابة العامة فأجرت تحقيقًا تكميليًّا معه، واستجوبته وعَرضته بتاريخ اليوم على المحكمة المختصة، فأمرت باستمرار حبسه، وحددت جلسة للنظر في الدعوى.



ادعى أنه طبيب أخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات

وكانت النيابة العامة تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في 27 من شهر أكتوبر الماضي، والتي تضمنت إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع (يوتيوب) يَدَّعي فيها أنه طبيب أخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، وأنه رَوَّج في هاتين القناتين لبيع أدوية ومستحضرات نباتية زَعَم قُدرتَها على شفاء مُختلِف الأمراض، وتفوقها على الأدوية المصنعة، وأنه اتخذ من محلّ إقامته مقرًّا لممارسة نشاطه الإجرامي، وإدارة القناتين المشار إليهما، فضلًا عن إعلانه عن بعض الأماكن كمنافذ لبيع ما كان يعرضه.