صادرات النفط الخام السعودي ترتفع خلال أبريل لأعلى مستوياتها



عادت صادرات النفط السعودية للارتفاع مجددا بنهاية شهر أبريل 2022 على أساس شهري، بدعم من تسجيل صادرات الخام أعلى مستوياتها في 24 شهرا.

وأظهرت أحدث بيانات مبادرة البيانات المشتركة للدول المنتجة للنفط "جودي" الصادرة اليوم الاثنين، اطلع عليها "مباشر"، ارتفاع صادرات النفط السعودي (الخام والمنتجات) خلال شهر أبريل الماضي بواقع 132 ألف برميل يوميًا مقارنة مع الشهر السابق.

ووصلت صادرات السعودية من النفط إلى 8.855 مليون برميل يوميًا في شهر أبريل 2022، مقابل 8.723 مليون برميل يوميًا في مارس الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت صادرات السعودية من النفط خلال شهر أبريل 2022 بنسبة 33.68% على أساس سنوي، وبما يعادل 2.231 مليون برميل يوميًا عن صادرات الشهر الماثل من العام الماضي، الذي بلغت الصادرات خلاله 6.624 مليون برميل يوميًا.

وارتفعت صادرات المملكة من النفط خلال شهر أبريل 2022؛ بدعم من زيادة صادرات النفط الخام بواقع 147 ألف برميل يوميًا على أساس شهري.

وبلغت صادرات النفط الخام 7.382 مليون برميل يوميًا في أبريل الماضي، والتي تعتبر أعلى مستوى لصادرات المملكة من النفط الخام في 24 شهرا منذ أن قفزت في أبريل من عام 2020 لمستوى 10.237 مليون برميل يوميا.

يذكر أن صادرات السعودية من النفط الخام بلغت 7.235 مليون برميل يوميًا في مارس 2022، و7.307 مليون برميل يوميا في شهر فبراير

وفي المقابل، انخفضت صادرات المملكة من المنتجات النفطية بواقع 15 ألف برميل يوميًا خلال أبريل 2022 مقارنة مع الشهر السابق.

وبلغت صادرات المنتجات النفطية 1.473 مليون برميل يوميًا في أبريل/ نيسان، مقابل 1.488 مليون برميل يوميًا في مارس.

وارتفعت مخزونات النفط السعودية (الخام والمنتجات) بشكل ملحوظ خلال شهر أبريل/ نيسان بواقع 1.22 مليون برميل عن الشهر السابق؛ لتبلغ 236.48 مليون برميلا.

وبلغت مخزونات النفط الخام 139.759 مليون برميل بنهاية أبريل/ نيسان 2022، مقابل 96.899 مليون برميل كمخزونات المنتجات النفطية.

وشكلت المنتجات النفطية 41% من إجمالي المخزونات بنهاية شهر أبريل 2022؛ لترتفع من 21% في عام 2015.

وارتفع إنتاج الخام السعودي بمقدار 141 ألف برميل يوميًا خلال شهر أبريل 2022 على أساس شهري، إلى 10.44 مليون برميل في اليوم؛ ليرتفع بنحو 2.31 مليون برميل يوميًا عن مستوياته قبل عام، وأقل بواقع 1.57 مليون برميل يوميًا من أعلى مستوى تاريخي له تم تسجيله في شهر أبريل 2020.