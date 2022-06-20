11 % حصة موانئ دبي من إجمالي التجارة العالمية



أعلن سلطان بن سليم الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، إن حصة موانئ دبي العالمية تمثل 11 % من إجمالي التجارة العالمية.

وأشار سلطان بن سليم في مقابلة مع قناة سي إن بي سي عربية، إلى أن موانئ دبي ستستثمر 3 مليارات ريال في ميناء جدة الإسلامي.

و قال محمد المعلم نائب الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية 13 مايو الماضي، إن "دي بي ورلد" تتمتع بحصة في الهند تبلغ 28 % من حجم حاويات الاستيراد والتصدير.

وأشار إلى أن دي بي ورلد استثمرت نحو 500 مليون دولار من خلال مشروعها المشترك مع الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند للاستحواذ على الخدمات اللوجستية الداخلية وتطويرها.

وقال إن إجمالي حجم التجارة بين دبي والهند عبر جميع وسائط النقل خلال عام 2021 بلغ أكثر من 12.1 مليون طن منها 8.6 مليون طن واردات ونحو 2.9 مليون طن صادرات.



