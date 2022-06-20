اقتصادية القناة: تداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأثنين، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 28 سفينة خلال عمليات التدوال.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 7 سفن، ومتواجد على الأرصفة  سفينتان، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن  حاويات وسفينة بضائع عامة، ومتواجد علي الأرصفه سفينة بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

 

 


 

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