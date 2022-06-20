سعر الذهب اليوم الاثنين 20-6-2022 في السوق المحلي

سعر الذهب، من أهم الموضوعات التي تشهد بحثا متزايدا يوميا، لما يتمتع به هذا المعدن من أهمية كبيرة في حياتنا، حيث أنه يعد هدية الأحباب ويهادي به الزوج زوجته، كما يعتبره البعض مصدرا مهما للادخار.

وسجل سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق الـ20 من يونيو 2022 استقرارا ملحوظا في الأسواق المحلية، بعد اضطراب في الآونة الأخيرة.

وترصد بوابة الفجر سعر الذهب اليوم الاثنين لقرائها الكرام في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 في السوق المحلي المصري 863 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

فيما وصل سعر الذهب عيار 21 أكثر الأعيرة انتشارا في جمهورية مصر العربية، 1006 جنيهات.

سعر الذهب عيار 24

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1149 جنيها.

سعر الجنيه الذهب والأونصة

واستقر سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي عند الـ8046 جنيها، فيما سجلت أونصة الذهب 1842 دولار.