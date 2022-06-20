إزالة التعديات على 2642 فدانًا داخل كردون مدينة الفشن الجديدة بالتعاون مع الشرطة

الاقتصاد
ازالة التعديات
ازالة التعديات
Advertisements

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، حيث أسفرت عن إزالة التعديات على مساحة نحو 2642 فدانا داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير ومديرية الأمن بمحافظة بنى سويف وإدارة الأمن بجهاز المدينة.


وأكد الوزير أن أجهزة المدن الجديدة، بالتعاون مع الأجهزة الشرطية المختلفة، بذلت جهودا واسعة فى ملف التعديات على أملاك الدولة، وتم استعادة الجزء الأكبر من الأراضى والوحدات المتعدى عليها فى فترات سابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، مشيرا إلى أنه لن يسمح لأحد بالتعدى على أملاك الدولة، وسيتم التعامل بحسم على الفور.


وأوضح المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، أن الإزالات شملت أعمال الزراعات والحشائش والأشجار والمبانى وآبار مياه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، وذلك في إطار التعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضى الدولة ومخالفات البناء العشوائى.


وأكد رئيس الجهاز عدم التهاون مع المعتدين على أملاك الدولة، لافتا إلى أنه سيتم مواصلة الحملات وتنفيذ إزالات فورية لأى تعد أو مخالفة فى المهد لردع المخالفين وتطبيق القانون.
 

مدينة الفشن الجديدة شرطة التعمير بني سويف أراضي أملاك الدولة التعيدات على أملاك الدولة

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يوجه بتلافي ملاحظات المتابعة بمركزى الفشن وسمسطا

افتتاح مكتبين للشهر العقاري بنادي القضاة ومدينة الفشن في بني سويف

محافظ بني سويف ينيب رئيسا مركزي الفشن وإهناسيا في افتتاح مسجدي الرحمة والرحمن

إنشاء 16 قاعدة بنهر النيل لمشروع محور الفشن التنموي ببني سويف (صور)
Advertisements

الأكثر قراءة

شاهد ملخص مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

عاجل.. أول قرار رسمي من فيريرا ضد حارس الزمالك بعد تألقه في القمة

أهانته أم رفضت تتزوجه؟.. 6 أسرار وكواليس حول ذبح طالبة المنصورة (فيديوجراف)

تفاصيل مقتل طالبة علي يد زميلها ذبحا أمام جامعة المنصورة

عاجل.. قرار ناري من الزمالك تجاه الدينامو

عاجل.. موعد الإعلان عن مدرب الأهلي الجديد

أهداف مباراة الأهلي والزمالك

الإسماعيلي يتواصل مع مدرب مصر السابق لتدريب الفريق