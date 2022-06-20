للشعبتين العلمية والأدبية.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

يعد جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، من أكثر الكلمات البحثية التي تصدرت محركات البحث «جوجل» بعد أداء طلاب الصف الثالث الثانوي، اليوم الاثنين، لمادتي التربية الدينية والوطنية، وهي المواد التي لا تدخل في المجموع، بينما يبحث الكثير من الطلاب عن جدول اختبارات المواد الأساسية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، وفق المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

وبحسب الصفحة الرسمية لموقع وزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» جاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 كالآتي:

- اليوم الاثنين 20 يونيو امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 21 يونيو امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 للمواد الأساسية

ويبدأ طلاب المرحلة الأخيرة من امتحانات الثانوية العامة، أداء اختبارات المواد الأساسية، بداية من الأحد القادم 20 يونيو على أن تنتهي الخميس الموافق 21 يوليو المقبل بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك.

- يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة رياضة.

- يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

- يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة الفيزياء للعلوم والرياضيات والتاريخ للشعبة الأدبية.

- الأحد 17 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» وعلم النفس والاجتماع.

- الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية».

- الخميس 21 يوليو امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق.