قلق دولي من انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة على النقل الجوي

أعرب مدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي والش عن قلقه من انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة على النقل الجوي مع توقعات البنك الدولي بارتفاع أسعار الطاقة 50 بالمئة العام الجاري.



وقال والش في كلمته التي افتتح بها أعمال الاجتماعات الثامنة والسبعين للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة على مدى ثلاثة أيام، إن خسائر شركات الطيران اقتربت عام 2021 من 42 مليار دولار، مؤكدا أنها خسائر فادحة لكنها أقل من التقديرات السابقة بوصولها إلى 52 مليار.



وأضاف، إن الخسائر العالمية ستتراجع إلى 9.7 مليار دولار العام الحالي.



ولفت إلى عدد من التحديات التي تواجه صناعة الطيران العام الجاري وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة والأزمة الروسية الأوكرانية وتهديد الإمدادات الغذائية عالميا والانقسام الجيوسياسي والتضخم العالمي.



وقال والش، إن معظم الأسواق يجب ان تشهد حركة سفر العام المقبل تصل أو تتجاوز مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن الشحن الجوي برز خلال أزمة فيروس كورونا باعتباره شريان الحياة للقاحات وسلاسل التوريد وعائدات شركات الطيران، ونما ليصبح مساهما أكثر.



وانطلقت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، الاجتماعات الثامنة والسبعين للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ومؤتمر القمة العالمية للنقل الجوي، بمشاركة أكثر من 240 شركة عالمية تعنى بالنقل الجوي وصناعة الطيران والمعدات، منها شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، وحضور أكثر من 750 من قادة الطيران حول العالم و150 وسيلة إعلام دولية لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا والاتجاهات العالمية المتعلقة بقطاع الطيران.



ويستعرض المجتمعون على مدى ثلاثة أيام تقرير الإياتا حول قطاع النقل الجوي والتوقعات الاقتصادية لقطاع الطيران وآثار الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاع الطيران والتجارب والخبرات في مواجهة جائحة فيروس كورونا.



وتعد الاستدامة من بين المواضيع الرئيسية التي سيناقشها المشاركون، مع التركيز على الخطوات التي سيتخذها قطاع الطيران بأسره لتحقيق صافي انبعاثات كربونية يصل إلى صفر بحلول عام 2050.

كما سيناقش المؤتمر الخطوات التي يمكن أن يتخذها قطاع الطيران لدعم الجهود العالمية للحد من استعمال المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع للتعويض عن الكربون واستخدام وقود الطائرات المستدام، وذلك للخروج بحلول بيئية مستدامة.