لمضاعفة مكاسبها.. "غبور" ترفع أسعار سيارات "شيري اريزو" بقيمة 5000 جنيه

أقرت شركة غبور للسيارات زيادات في أسعار سيارات “شيري أريزو 5” بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الجاري، وذلك تدعيمًا لمكاسبها من السيارة في ظل الأزمة الطاحنة التى يشهدها سوق السيارات في مصر الناتجة عن قلة المعروض من السيارات مقابل ارتفاع الطلب.

يأتي هذا فى الوقت الذي قلصت فيه الشركة حصص الموزعين بنسبة تخطت 50% - حسب شهادات بعض التجار - لتحتفظ بالمكاسب لنفسها، حيث أكد عدد من التجار أن معظم شركات السيارات قصرت البيع للمستهلك على فروعها وصالات العرض الخاصة بها، وقلصت حصص الموزعين لتنفرد بالمكسب كله لنفسها بعد الزيادات الكبيرة التى شهدتها أسعار السيارات فى السوق المصري عقب النقص الكبير فى عدد السيارات الواردة من الخارج، بسبب ارتفاع أسعار الدولار وارتفاع أسعار الشحن عالميًا، وتوقف بعض الشركات عن الانتاج، وهو ما زاد من طمع الشركات التى تسعى لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة.

فيما أكد عدد من الموزعين المعتمدين لسيارات “هيونداى” أن إجمالي الكميات التى يتم توريدها من طرازات العلامة الكورية لا تتناسب مع حجم الطلب والحجوزات المتعاقد عليها مع المستهلكين.

واعلنت مجموعة "جي بي غبور أوتو" اليوم، الوكيل المحلي للعلامات التجارية “هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال” في مصر، عن أحدث أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2023 الفئة الأولى “M/T” بقيمة بلغت 235 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T» بنحو 260 ألفًا، والفئة الثالثة “H/L” بـ275 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال يونيو الحالى.

وينتمي طراز "أريزو 5" لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات، وطبقًا للبيانات المعلنة عن “شيري”، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية، ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وقلصت الشركة حصص الموزعين بنسبة تخطت 50% لتحتفظ بالمكاسب لنفسها، ومعظم شركات السيارات قصرت البيع للمستهلك على فروعها وصالات العرض الخاصة بها، وقلصت حصص الموزعين لتنفرد بالمكسب كله لنفسها بعد الزيادات الكبيرة التى شهدتها أسعار السيارات فى السوق المصري عقب النقص الكبير فى عدد السيارات الواردة من الخارج، بسبب ارتفاع أسعار الدولار وارتفاع أسعار الشحن عالميًا، وتوقف بعض الشركات عن الانتاج، وهو ما زاد من طمع الشركات التى تسعى لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة.