حالة الطقس غدا الثلاثاء 21-6-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاضًا في درجات الحرارة، بمعدل درجة واحدة فقط، وذلك في حالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 21-6-2022، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان أصدرته منذ قليل، أن الطقس سيكون حارًا على محافظات شمال الصعيد، والوجه البحري، والقاهرة الكبري، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، ووسط سيناء، كما يسود طقس شديد الحرارة على كل من محافظات جنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومحافظة جنوب سيناء.

طقس شديد الحرارة غدا

وكشفت الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على محافظات شمال وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، وشمال وجنوب الوجه البحري، وجنوب سيناء، وسلاسل البحر الأحمر، ووسط وجنوب سيناء، إذ تتراوح سرعات الرياح بين 15و23 كم في الساعة.

كما أكدت أن الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 21 يونيو سيكون غائمًا جزئيًا على وسط سيناء، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، في حين يسود طقس مشمس طوال اليوم على شمال وجنوب الصعيد، ومحافظة القاهرة الكبري، ومحافظات الوجه البحري، ومدن جنوب سيناء، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، خاصة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 21 يونيو

وعن درجات الحرارة المتوقعة بحالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022، على عدد من محافظات الجمهورية، جاءت كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 33 للعظمى و22 للصغرى.

- السواحل الشمالية: 29 درجة للعظمى و22 للصغرى.

- جنوب سيناء: 36 درجة للعظمى و26 درجة للصغرى.

- شمال الصعيد: 35 درجة للعظمى و24 درجة للصغرى.

- جنوب الصعيد: 41 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى.