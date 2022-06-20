مجلس سيدات أعمال عجمان يقدم مبادرات جديدة ومستدامة للمرأة

أكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان أن المجلس يخرج كل عام بمبادرات جديدة ومستدامة من أجل صالح للمرأة تستفيد منها وترتقي من خلالها بمستواها وتحقق مردودا اقتصاديا، مشيرة إلى أنه منذ إنشاء المجلس عمل على إصدار رخصة "بدايات" والتي أتاحت الفرصة للمرأة بعد التسجيل فيها الاستفادة من كل الخطط والبرامج والمبادرات التي يقدمها المجلس بالكامل ومنها برامج الزيارات الخارجية والداخلية عبر المشاركة في المعارض والورش التدريبية وغيرها.

وقالت آل علي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام/ حول الأهداف والخطط الإستراتيجية لمجلس سيدات أعمال عجمان ومركز عجمان لريادة الأعمال: " عمل المجلس مع عضواته على وضع خطة إستراتيجية تتناسب مع التوجهات العامة لدولة الإمارات وتوجهات إمارة عجمان وضمن توجهات غرفة تجارة وصناعة عجمان.. عملنا من خلال ذلك كله على دعم المرأة بكل ما نستطيع سواء كان بتنظيم ورش تدريبية أو برامج تثقيفية لها مردود اقتصادي يساهم في الارتقاء بعملها ومشروعها الاقتصادي".

و أضافت أنه تم إنشاء صرح مركز عجمان لريادة الأعمال من ثلاثة طوابق يضم الطابق الأرضي المحلات التجارية، والطابق الأول المكاتب الادارية لمجلس سيدات أعمال عجمان وقاعات تدريبية وقاعات لتنظيم المؤتمرات والاجتماعات، وقاعات أخرى متعددة الاستخدامات ولمختلف الفعاليات،ثم الطابق الثاني ويضم 164 مكتبًا لمختلف مجالات العمل".

و نوهت إلى أنه من بين أهم المبادرات التي قدمها المجلس برنامج "الأمن الغذائي " وبرنامج " سيارتي " وبرنامج " ريوقي " وبرنامج " عيادة الأعمال " فيما تم مؤخرا إطلاق برنامج " المنصة الرياضية ".

و أشارت إلى أن من أهداف المجلس الرئيسية أن تستفيد المرأة صاحبة المشاريع من إمارة عجمان ومن الإمارات الأخرى من البرامج والخدمات ومن عضوية المجلس أيضا والتي تشمل العضوية البرونزية والعضوية الفضية والعضوية الشرفية والأخيرة وتقدم لسيدات الأعمال اللواتي يدعمن مبادرات وبرامج المجلس.

و فيما يخص المبادرات التي قدمها المجلس لفتت آل علي إلى أنه في العام الماضي2021 شاركت سيدات أعمال عجمان في عرض للأزياء في إيطاليا وهذا العام الحالي تلقينا دعوة للمشاركة أيضا.. موضحة أن رخصة " بدايات " رخصة منزلية تمنح لسيدة الأعمال لمدة ثلاث سنوات تخضع خلالها لبرامج وورش تدريبية متخصصة حسب نشاطها إضافة إلى مشاركتها في المعارض اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية سواء المعارض المقامة داخل الدولة أو خارجها وبعد انتهاء فترة ثلاث سنوات من التدريب والتأهيل تطلق سيدة الأعمال مشروعها وتعلن عنه وتستطيع أن تؤجر محلا لعرض منتجها الاقتصادي.

وأوضحت رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان أن مركز عجمان لريادة الأعمال يفتح كصرح شامخ بوابة الطموح لأبناء الإمارات من رائدات ورواد الأعمال لتحقيق أحلام التجارة وبناء المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والاستثمار وجعلها حقيقة من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة التي يوفرها مجلس سيدات أعمال عجمان وتدعمها غرفة تجارة وصناعة عجمان عبر برامج تدريبية وتأهيلية وخدمات متنوعة لترتقي بمستواهم العملي في مجال الأعمال والاقتصاد ليكونوا القوة التي يعتمد عليها عليها الوطن لاستشراف المستقبل.. منوهة إلى أن عدد المنتسبات بلغ 2000 سيدة منضمة إلى مجلس سيدات أعمال عجمان يستفدن من الخدمات التي يقدمها.