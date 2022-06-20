أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-6-2022.. ارتفاع طفيف بالمعدن الأصفر

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية ارتفاع بنحو جنيهان بعد أن شهد التداول على الذهب حالة من الضعف أمس في البورصات العالمية، وجاءت الأسعار كما يلي:


أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 864 جنيها.

عيار 21 يسجل 1008 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1152 جنيها.

الجنيه الذهب 8064 جنيها.

أونصة الذهب 1839 دولار.

 

أسعار الذهب عالميًا:


 ارتفعت أسعار الذهب هامشيا،  إذ أدى ضعف الدولار إلى دعم الطلب على السبائك.

يأتي ذلك مع توقع أن تؤدي العطلة في الولايات المتحدة إلى ضعف التداول خلال تعاملات اليوم.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب -تسليم أغسطس/آب- بنحو 0.08%، ليصل إلى مستوى 1842 دولارًا للأوقية.

كانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملاتها، الأسبوع الماضي، على تراجع بنحو 1.9%، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.07%، ليصل إلى 1840.68 دولارًا للأوقية.

كما صعد سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم يوليو/تموز- بنحو 0.04%، عند 21.69 دولارًا للأوقية.
وارتفع سعر البلاتين الفوري بنحو 0.79%، عند 941.32 دولارًا للأوقية، وزاد سعر البلاديوم الفوري 1.17%، عند 1839.81 دولارًا للأوقية.


تراجع مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في نحو عقدين من الزمن؛ ما أعاد إحياء بعض الطلب على السبائك المسعّرة بالدولار بين المشترين في الخارج.

وقال كبير محللي السوق في سيتي إندكس، مات سيمبسون: "إنها عطلة عامة في الولايات المتحدة اليوم؛ ما يعني أن السيولة -ومن ثَم التقلب- من المرجح أن تكون أقل؛ ما يجعل التحركات الاتجاهية على الذهب صعبة دون محفز جديد".

ستُغلَق مكاتب الحكومة الفيدرالية ونظام الاحتياطي الفيدرالي وأسواق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة،  الإثنين، بمناسبة عطلة يونيو/حزيران.

تراجعت الأسهم الآسيوية وحققت العقود الآجلة في وول ستريت مكاسب طفيفة وسط مخاوف من أن يؤكد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع التزامه بمحاربة التضخم مهما كان الألم المطلوب.

قال سيمبسون: "كان الذهب فعليًا في نطاق متقلب منذ 19 مايو/أيار بين 1805 دولارات و1880 دولارًا"، وهذا يجعلها سوقًا للمتداولين أكثر منها سوقًا للمستثمرين".

وأضاف: "نعتقد أن التجار سيختارون الشراء عند الانخفاضات فوق 1800 دولار والبيع عند الارتفاعات إلى ما دون 1880 دولارًا"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

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